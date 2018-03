Cercasi pareggio tra Milan e Sampdoria. E i rossoneri vedono la quota 4600

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan e Sampdoria, cercasi pareggio. Il risultato di parità è quello che manca da più tempo perché non si verifica dall’1-1 del 28 gennaio 2006. La supremazia territoriale del Milan non è minimamente in discussione perché i rossoneri hanno vinto 38 delle 61 partite interne contro la Samp. In questo conteggio è compreso anche lo spareggio Uefa del 23 maggio 1987, giocato a Torino, ma col Milan dato in casa. In quell’occasione al termine dei 90 minuti regolamentari si registrò uno 0-0 (a decidere il match ai supplementari ci pensò poi Massaro per il Milan).

UNA RETE PER FARE 4600 – Al Milan manca solo una rete per arrivare a quota 4600 gol realizzati dal primo campionato di Serie A a girone unico ad oggi. Un appuntamento statisticamente possibile perché solo 14 volte su 61 i rossoneri non hanno segnato in casa almeno un gol alla Samp.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

38 vittorie Milan

11 pareggi

12 vittorie Sampdoria

108 gol fatti Milan

45 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1946/1947 Serie A Milan vs Sampdoria 1-0

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2016/2017 Serie A Milan vs Sampdoria 0-1