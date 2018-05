Cesena, da uno zero (di rigori) all'altro (di vittorie)

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fino a qualche giorno fa il Cesena era l’unica squadra con lo zero alla voce rigore a favore. Poi, in occasione della sfida casalinga contro il Frosinone, ecco arrivare il primo penalty e il successo per 1-0 sul più quotato avversario.

Adesso i tifosi bianconeri sperano di cancellare un altro zero: quello che indica le vittorie in casa del Pescara. Perché dai 20 precedenti di campionato, 2 in Serie A e 18 in cadetteria, sono scaturite 15 affermazioni per gli abruzzesi e 5 pareggi.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B E SERIE A)

20 incontri disputati

15 vittorie Pescara

5 pareggi

0 vittorie Cesena

37 gol fatti Pescara

13 gol fatti Cesena

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cesena 0-0, 8° giornata 1978/1979

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cesena 1-0, 36° giornata 2015/2016