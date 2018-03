Cesena-Ternana: Una stagione storica per una vittoria storica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è voluta una stagione storica, quella 1971/72 per far ottenere alla Ternana l’unica affermazione in casa del Cesena. Il 12 dicembre 1971 le fere espugnarono il Fiorita (allora si chiamava così lo stadio dei romagnoli) con un secco 2-0. Stagione storica quella perché la Ternana vinse il campionato di B e per la prima volta in assoluto ottenne il diritto a giocare in Serie A. Fu anche la prima volta di una squadra umbra nel massimo campionato del nostro calcio.

Il Cesena, da allora, ha infilato una serie di 13 risultati utili consecutivi interni contro la Ternana (10 vittorie e 3 pareggi). La difesa bianconera si è storicamente comportata molto bene contro i rossoverdi: solo 13 i gol subiti contro gli umbri in 20 partite e 11 gare con la porta imbattuta.

TUTTI I PRECEDENTI A CESENA (SERIE A, B E C)

14 vittorie

5 pareggi

1 vittorie

31 gol fatti

13 gol fatti

LA PRIMA SFIDA A CESENA

1964/1965 Serie C1 Cesena vs Ternana 1-0

L’ULTIMA SFIDA A CESENA

2016/2017 Serie B Cesena vs Ternana 1-0