Che fine hanno fatto i bomber di Genoa-Sassuolo?

A meno di grosse novità nelle ultime ore di calciomercato, dei giocatori in maglia rossoblù che hanno marcato una rete nei Genoa-Sassuolo di campionato non c’è più traccia. Ovviamente al centro sportivo di Pegli dove s’allena il Grifone.

Galabinov (2017-2018) è allo Spezia, Rincon (2015-2016) al Torino, Pavoletti (2015-2016) al Cagliari, Fetfatzidis (2014-2015) all’Olympiacos, Iago Falque (2014-2015) al Torino, infine, Bertolacci (2013-2014) al Milan mentre Gilardino (2013-2014) s’è ritirato.

Così Prandelli dovrà cercare nuovi bomber fra i calciatori in rosa.

Magari quel Sanabria che alla 21esima giornata ha regalato ai liguri il primo gol in questa stagione con un giocatore subentrato. Classifica, quella dei gol dai panchinari, che vede il team di De Zerbi secondo con 6 centri, alle spalle del solo Napoli.

Sono 5 i precedenti fra le due squadre in Serie A e al Ferraris. Fino a oggi mai un punteggio ha fatto il bis. Dai cinque risultati differenti ecco spuntare 3 segni 1 in schedina, 1 pareggio, 1 successo ospite (nel 2016-2017, quando Lorenzo Pellegrini risultò man of the match).

A proposito… anche Pellegrini oggi veste un’altra maglia.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

5 incontri disputati

3 vittorie Genoa

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

8 gol fatti Genoa

5 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 2-0, 18° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 1-0, 20° giornata 2017/2018