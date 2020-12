Chi è l’ex che ha già deciso una sfida fra Benevento e Genoa?

Alla vigilia del primo, e fino a oggi unico, Benevento-Genoa di Serie A i giallorossi erano ultimi in classifica con 18 punti (5V – 3X – 28P), i rossoblù stazionavano a metà classifica con 41 (11V – 8X – 17P).

Pertanto 23 lunghezze di differenza e a favore dei liguri.

Stavolta la situazione è diametralmente opposta.

Gli Stregoni sono a quota 12, il Grifone si ritrova a 7.

E quella generale non è l’unica classifica che vede i campani davanti ai liguri. Per clean sheet, vale a scrivere le partite chiuse senza subire gol, i ragazzi di Inzaghi sono a 3, mentre quelli di Maran a 1. Per differenza punti fra primo e secondo tempo, i giallorossi son a +4, da 8 a 12, i rossoblù a -2, da 9 a 7.

Statistiche che ben fotografano l’attuale situazione dei due club.

Unico punto di contatto il risultato raccolto nel turno infrasettimanale: pareggio casalingo per il Benevento che sfidava la Lazio, 1-1; pareggio casalingo per il Genoa che ospitava il Milan, 2-2.

Chiudiamo ricordando che il Benevento di Inzaghi cerca la decima vittoria in Serie A (è fermo a 9). E che il man of the match di uno dei due precedenti del 2017-2018, Lapadula, nel frattempo ha cambiato casacca e stavolta vestirà il giallorosso.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Benevento

0 pareggi

0 vittorie Genoa

1 gol fatto Benevento

0 gol fatti Genoa

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Genoa 1-0, 37° giornata 2017/2018