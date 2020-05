Chi sta facendo meglio fra Filippo e Simone Inzaghi?

Prima della sosta forzata uno stava contendendo alla Vecchia Signora lo scudetto 2019-2020, l’altro stava dominando senza apparenti difficoltà il campionato di Serie B.

Stiamo scrivendo dei fratelli Inzaghi, Filippo alla guida del Benevento e Simone sulla panchina della Lazio.

Ma chi stava facendo meglio in quella che possiamo ribattezzare una sfida in famiglia?

Difficile dare una risposta.

Possiamo provarci utilizzando la media punti/match nei rispettivi tornei.

Il biancoceleste (con 19 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte) viaggiava a 2,38 punti/match. Il giallorosso (con 21 successi, 6 segni X, 1 sola battuta d’arresto) correva più veloce, a 2,46 punti/match.

Ovviamente si tratta di categorie differenti, con valori in campo disuguali sul fronte degli avversari.

Tutt’altro discorso, invece, se confrontiamo i loro bilanci nella sola Serie A: la classifica si ribalta col più giovane degli Inzaghi che conquista la vetta.

Simone con 1,87 punti/match (82 vittorie, 29 pareggi, 36 sconfitte) sorpassa Filippo che si ferma a 1,11 punti/match (15 trionfi, 21 pari, 23 gare perse).

Il tutto in attesa del prossimo scontro diretto, magari nella Serie A 2020-2021… perché il primo e, per il momento, unico è datato stagione 2018-2019, Bologna-Lazio 0-2.