Chievo 600 in A. E con la Roma alla 500esima…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ultime 5 sfide Roma-Chievo sono terminate col segno 1 in schedina.

Un filotto di successi giallorossi che ha avuto inizio con l’1-0 alla decima giornata del 2013-2014, Borriello, e arrivato al 4-1 al 35esimo turno della passata stagione, Schick, doppietta di Dzeko intervallata dal gol di El Shaarawy, prima della rete della bandiera firmata Inglese.

E così la più recente trasferta a punti per i clivensi risulta quella del 2012-2013, quando alla 36esima giornata Théréau siglò l’1-0 per i gialloblù al novantesimo. Una sorta di bis a distanza di dieci anni, perché la prima e fino ad allora unica affermazione dei veneti nella Roma giallorossa risaliva al 2002-2003, quando man of the match fu Cossato autore dell’1-0 ospite al minuto numero 89.

Conteggiando anche le sfide a campi invertiti le cose non migliorano poi molto per i mussi volanti.

All’indomani del doppio successo, in casa e fuori, nel 2012-2013 il ChievoVerona è andato incontro a 7 KO e solo 3 pareggi.

Detto ciò i due club arrivano alla sfida con stati d’animo opposti.

La squadra di Di Francesco dopo l’esordio vittorioso in casa del Torino ha pareggiato in rimonta contro l’Atalanta e perso col Milan.

Il team di D’Anna che aveva ben iniziato contro la Juventus, nonostante la sconfitta, è naufragato a Firenze per poi fare uno 0-0 casalingo contro l’Empoli. A tutto ciò dobbiamo aggiungere la penalizzazione di tre punti arrivata in questi giorni.

Soprattutto, alla ripresa del campionato, i clivensi ci arrivano con la peggior difesa fra le venti di A.

Il bilancio alla quarta giornata di Serie A ci racconta che la Roma non perde in casa in questo turno dal 1993-1994, 2-3 col Napoli. Poi ecco 7 trionfi e 3 match chiusi in parità (2-2 contro il Sassuolo nel 2015-2016, 1-1 contro il Siena nel 2011-2012, 2-2 contro la Juventus nel 2007-2008). In totale con i giallorossi davanti al proprio pubblico rintracciamo 25 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte.

Meno corposo il bilancio alla quarta di Serie A per il ChievoVerona. In trasferta ha disputato 7 incontri con uno score di: 2 successi, 1 pareggio, 4 battute d’arresto. Due stagioni fa si impose per 2-1 a Udine. Nel 2014-2015 ecco invece il KO per 1-2 rimediato dalla Sampdoria al Ferraris.

Chiusura dalla classifica all time di serie A: per il ChievoVerona sarà la gara numero 600. Curiosamente anche la 500esima fu contro la Roma, ma al Bentegodi. Allora terminò 3-3 e per la prima volta nel campionato italiano venne impiegata la goal-line technology.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

16 incontri disputati

11 vittorie Roma

3 pareggi

2 vittorie ChievoVerona

31 gol fatti Roma

6 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-ChievoVerona 5-0, 33° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-ChievoVerona 4-1, 35° giornata 2017/2018