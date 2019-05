Chievo abbonato al 2-1 con la Samp. I blucerchiati giocano di rigore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo prova a congedarsi dalla Serie A, almeno davanti al proprio pubblico, nel migliore dei modi possibili. E con la Sampdoria ha una tradizione positiva, almeno al Bentegodi. Ha vinto 4 delle ultime sei partite giocate contro i blucerchiati, pareggiandone una e perdendone una. Già, l'ultima vittoria della Samp è datata 15 dicembre 2013, 0-1, gol di Eder. Curioso notare un dato: il Chievo in Serie A ha vinto 4 partite contro la Sampdoria, tutte con lo stesso risultato: 2-1.

Solo numeri negativi in questa stagione per la formazione clivense. Vinta una sola partita in casa e ottenuti solo 9 punti al Bentegodi (il Frosinone però è riuscito a fare peggio con 8). Una sola vittoria nelle ultime 15 gare giocate per la squadra allenata da Di Carlo, con 4 pareggi e ben 10 sconfitte. La Samp ha perso tre delle ultime 4 partite giocate (e un pari).

Il Chievo è ultimo anche per 'clean sheet' (partite chiuse senza subire gol), solo 5 come l'Empoli, e per gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina con una rete. La Sampdoria proverà a rafforzare il proprio primato di rigori avuti a favore: fin qui sono 12, unica squadra di A ad essere in doppia cifra.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

5 vittorie Chievo Verona

7 pareggi

3 vittorie Sampdoria

18 gol fatti Chievo Verona

17 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1999/2000 Serie A Chievo Verona vs Sampdoria 3-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Chievo Verona vs Sampdoria 2-1