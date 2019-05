Chievo e Parma, maledetti siano i secondi tempi!

© foto di Federico Gaetano

Il derby gialloblu. Così potremmo definire la sfida tra Chievo Verona e Parma. I ducali vengono da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi) ottenuti al Bentegodi. Ultimo successo del Chievo in casa con gli emiliani risale al 6 maggio 2007.

Parma senza vittoria nelle ultime sei partite (tre pareggi consecutivi, preceduti da altrettante sconfitte), mentre il Chievo...un solo successo in questo disgraziato campionato per i veneti alla 19esima giornata contro il Frosinone, 1-0.

Un solo gol arrivato da giocatori entrati dalla panchina per la squadra allenata da Di Carlo. Chievo e Parma è anche la sfida tra le squadre che hanno perso il maggior numero di punti tra la fine del primo tempo e la fine della partita. -10 per i veneti, ma peggio sono riusciti a fare gli emiliani con -12. Con 12 punti in più il Parma sarebbe ancora in corsa per un posto in Europa League.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

4 vittorie Chievo Verona

3 pareggi

5 vittorie Parma

10 gol fatti Chievo Verona

14 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2001/2002 Serie A Chievo Verona vs Parma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2014/2015 Serie A Chievo Verona vs Parma 2-3