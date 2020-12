Chievo e Venezia: il pareggio è di casa. Arancioneroverdi senza rigori contro

Il Chievo si presenta all'appuntamento contro il Venezia, avendo conseguito quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi). I lagunari dal canto loro non sono messi male in classifica però è anche vero che non sono riusciti finora ad avere grandi continuità di risultati. Nelle ultime cinque giornate ad esempio, hanno vinto una gara, ne hanno pareggiate due e perse altrettante.

E' la dodicesima volta che Chievo e Venezia si affrontano a Verona. Nell'ultima circostanza, ovvero la scorsa stagione, gli arancioneroverdi sono riusciti a portare a casa una vittoria per 1-0 grazie al gol decisivo di Capello. E' stata quella però la seconda vittoria assoluta ottenuta sul campo dei mussi volanti. Il pareggio è il risultato che si verifica più spesso tra queste due squadre che si sono divise la posta in sei circostanze su undici (più della metà dei casi).

Chievo e Venezia riescono spesso a chiudere le partite con la propria porta imbattuta. Per sei volte i veronesi sono riusciti in questa impresa. I veneziani hanno fatto anche di più arrivando a quota sette. Meglio di queste due squadre hanno fatto solamente Monza con 8 e Spal con 9. Sempre sul Venezia da segnalare che è una delle tre compagini di cadetteria a non aver avuto ancora fischiato un rigore contro. Le altre due sono Pordenone e Frosinone.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

3 vittorie Chievo Verona

6 pareggi

2 vittorie Venezia

13 gol fatti Chievo Verona

11 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1986/1987 Serie C2 Chievo Verona vs Venezia 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie B Chievo Verona vs Venezia 0-1