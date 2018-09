Chievo-Empoli? Se finisse in parità non ci sarebbe da stupirsi perché...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo ed Empoli si sono affrontate in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Se finisse in parità questa partita non ci sarebbe per nulla da stupirsi anche perché al Bentegodi 9 volte su 15 la sfida è terminata con la divisione della posta.

L'Empoli non si impone in casa del Chievo da più di 20 anni. L'ultima affermazione dei toscani è datata 27 aprile 1997 e quel successo per 1-0 porta la firma di Carmine Esposito.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

4 vittorie Chievo Verona

9 pareggi

2 vittorie Empoli

16 gol fatti Chievo Verona

10 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1989/1990 Serie C1 Chievo Verona vs Empoli 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie A Chievo Verona vs Empoli 4-0