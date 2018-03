Chievo in A, Maran al top per presenze. Ma Delneri è avanti per...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione del derby Hellas-Chievo di sabato sera Rolando Maran affiancherà Luigi Delneri in vetta alla classifica degli allenatori clivensi in Serie A: 134 caps per entrambi.

Il tecnico originario di Trento ha raccolto fino ad oggi 40 vittorie, 37 segni X, 56 sconfitte, 132 gol a favore e 178 al passivo. Numeri che quindi lo collocheranno ancora alle spalle di Delneri per match a punti, 77 contro 91, e percentuale di successi, 30,1 contro 37,3.

Con Fabio Pecchia, prossimo avversario, c’è un solo precedente in Serie A. E’ la vittoria per 3-2 nel girone d’andata (ma in questa stagione i due sono stati avversari anche in Coppa Italia). Molti di più, al contrario, gli incroci con l’Hellas Verona in campionato: 12 fra Serie A, B e play-off di B. Alla guida di Brescia, Bari, Varese e, naturalmente, ChievoVerona, Maran ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PECCHIA E MARAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Pecchia

0 pareggi

1 vittoria Maran

2 gol fatti squadra di Pecchia

3 gol fatti squadra di Maran