Chievo-Spezia, se a Galabinov vengono i 15 minuti...

vedi letture

Sono soltanto 2, e in regular season, i precedenti Chievo-Spezia di Serie B.

Nella stagione 2007-2008 fu manita gialloblù. Un 5-0 maturato grazie alla doppietta di Pellissier e alle reti di Marcolini, Obinna su rigore, Bentivoglio. Una gara forse condizionata dall’espulsione del bianconero Ceccarelli in avvio di ripresa, quando però il punteggio era già sul 3-0 per i clivensi.

Quest’anno ecco, invece, un 1-3 per i liguri. Padroni di casa in vantaggio con Segre, ospiti trascinati dalla tripletta di Galabinov: di testa su calcio piazzato, su penalty, di destro su azione. Tutto in quattordici minuti.

Sfogliando gli almanacchi di calcio rintracciamo però altri 5 testa a testa fra i due club. Sono occorsi tutti in Serie C.

Il bilancio totale vede in vantaggio i mussi volanti per 4-1 sul fronte dei successi e 18-8 su quello delle marcature. Ma a colpire è un altro dato. I 7 match hanno prodotto 7 punteggi differenti. Mai un bis.

Da segnalare che quest’anno i gialloblù non hanno ancora battuto i bianconeri. Al KO del Bentegodi di Verona dobbiamo aggiungere il pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, al Picco di La Spezia.

Concludiamo segnalando che nel 2007-2008, al termine del campionato, il Chievo spiccò il volo verso la Serie A. Chissà che avere la meglio in questa doppia semifinale non significhi…

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

4 vittorie ChievoVerona

2 pareggi

1 vittoria Spezia

18 gol fatti ChievoVerona

8 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Spezia 5-0, 38° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Spezia 1-3, 30° giornata 2019/2020