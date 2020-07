ChievoVerona e Cittadella, il buio dopo i successi con Frosinone e Perugia

Sesta giornata del campionato 2000-2001. In programma c’è il derby veneto fra ChievoVerona e Cittadella. Al triplice fischio finale il risultato è di 2-2. Corradi e De Cesare vanno a rete per i padroni di casa, Sturba e Scarpa marcano per gli ospiti.

È questo l’unico precedente ChievoVerona-Cittadella in Serie B.

I precedenti totali, in cadetteria, sono invece 3 e… c’è sempre scappato il segno X. Al già citato 2-2 dobbiamo, infatti, aggiungere lo 0-0 di circa venti anni fa a Cittadella e l’1-1 del girone d’andata al Tombolato.

Quella del Bentegodi sarà sfida fra due club che negli ultimi quattro turni hanno messo assieme soltanto 2 punti (hanno fatto tutto i gialloblù: 1-1 con la Virtus Entella e il Trapani).

La vittoria più recente dei padroni di casa è il 2-0 rifilato al Frosinone in occasione della 31esima giornata. Per gli ospiti, invece, è rappresentata, sempre al 31esimo turno, dal 2-0 sul Perugia.

Fallire questo appuntamento potrebbe mettere a serio rischio i play-off.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie ChievoVerona

1 pareggio

0 vittorie Cittadella

2 gol fatti ChievoVerona

2 gol fatti Cittadella

PRIMA E ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Cittadella 2-2, 6° giornata 2000/2001