Ciak numero 15 fra Maran e Gasperini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattordici incroci in campionato: due in cadetteria, la restante dozzina in Serie A.

Insomma, è sfida dalla lunga tradizione quella fra Rolando Maran, Cagliari, e Gian Piero Gasperini, Atalanta.

La prima col rossoblù padrone di casa fu nel 2005-2006, Brescia-Crotone, 21esima giornata di Serie B, punteggio finale 2-0.

Poi col tecnico originario di Trento ad ospitare il collega di Grugliasco ecco altre 5 sfide, sempre in Serie A, da Catania-Genoa 1-1 del 2013-2014 a ChievoVerona-Atalanta 1-1 del 2017-2018. Stranamente, nonostante gli undici di Maran abbiano sempre trovato la via del gol, il bilancio dei testa a testa è in equilibrio: 2 successi per parte, 2 segni X.

A far pendere l’ago della bilancia verso l’atalantino sono invece i match a campi invertiti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E GASPERINI IN CAMPIONATO

4 vittorie Maran

3 pareggi

7 vittorie Gasperini

13 gol fatti squadre di Maran

18 gol fatti squadre di Gasperini