Cittadella a La Spezia per fare 4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque gol in altrettante sfide di cadetteria, con i 4 del Cittadella arrivati nel 2012-2013 (3) e nel 2016-2017 (1), mentre l’unico dello Spezia ancora nel 2016-2017.

Stando ai precedenti in Serie B Spezia-Cittadella non dovrebbe riservare scorpacciate di reti.

Chissà quindi se la squadra in maglia granata riuscirà a portare a 4 le giornate con la porta inviolata.

E pensare che al termine della passata stagione, in occasione dei play-off promozione, non ci fu match in cui la difesa veneta rimase imbattuta. Insomma, mister Venturato sembra aver trovato la formula magica quest’estate.

Tornando allo scontro diretti contro i bianconeri scopriamo che il segno più ricorrente in schedina è l’X. Prima di questo weekend è già comparso 5 volte: per 3 volte nella versione 0-0, per 2 in quella 1-1.

Fra i due club ci sarebbe anche uno scontro diretto proprio in occasione di una quarta giornata. Stagione 2005-2006, il campionato era quello che è tornato a chiamarsi Serie C, l’1-1 finale fu siglato da Sestu e Guidetti. I liguri chiusero l’annata col primo e posto e la promozione. I veneti mancarono gli spareggi per salire di categoria per soli due punti.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

1 vittoria Spezia

5 pareggi

2 vittorie Cittadella

4 gol fatti Spezia

7 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Cittadella 0-3, 11° giornata 2012/2013

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Cittadella 0-0, 12° giornata 2017/2018