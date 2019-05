Cittadella-Benevento, un 5-2 con tre rigori e una tripletta. Che storia!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In cadetteria il bilancio dei Cittadella-Benevento è in perfetto equilibrio: un successo per parte, entrambi con lo stesso punteggio di 1-0.

Nel 2016-2017 alla 35esima giornata ebbero la meglio i granata grazie a Iori. In questa stagione si sono imposti i giallorossi con rete di Asencio.

Sicuramente più scoppiettante, tuttavia, il primo scontro diretto in campionato fra i due club. Era l’annata 2004-2005 e veneti e campani si ritrovarono avversari nella Serie C1 girone B. Al triplice fischio finale il punteggio recitava 5-2 per i padroni di casa. Un match con ben 3 calci di rigore, di cui due in favore degli ospiti, e una tripletta, quella di Sgrigna per i locali.

Dando uno sguardo a tutti gli scontri diretti, escludendo quindi il campo da gioco, il Benevento comanda per 4-2 in fatto di vittorie e 8-7 sul fronte delle marcature. Pertanto zero pareggi fino a oggi. Soprattutto un parziale di 3-1 in cadetteria.

A proposito, quello di Iori citato qualche riga sopra è l’unico gol del Cittadella al Benevento in Serie B. Perché dai 4 testa a testa fino a oggi disputati c’è sempre scappata vittoria col minimo scarto, vale a dire l’1-0 o lo 0-1.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

2 vittorie Cittadella

0 pareggi

1 vittoria Benevento

6 gol fatti Cittadella

3 gol fatti Benevento

PRIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Benevento 1-0, 35° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Benevento 0-1, 5° giornata 2018/2019