Cittadella e Verona, chi gioca in casa (di solito) vince!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa del Cittadella, ci troviamo davanti ad un derby veneto senza pareggi. Il Verona è riuscito ad espugnare il Tombolato una sola volta, il 29 ottobre 2011, imponendosi per 2-1. Più in generale possiamo dire che chi gioca in casa tra queste due squadre vince. Tre vittorie interne a testa e una sola esterna per compagine: mettendo insieme le gare giocate sul campo del Cittadella e quelle al Bentegodi emerge questo panorama.

Quattro le sconfitte interne in questa stagione per il Cittadella, in 17 gare giocate davanti al proprio pubblico. Il Verona ha un rendimento esterno discreto, perché è la quinta squadra della B per punti fatti in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI A CITTADELLA (SERIE B E C)

3 vittorie Cittadella

0 pareggi

1 vittoria Verona

9 gol fatti Cittadella

4 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A CITTADELLA

2007/2008 Serie C1 Cittadella vs Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CITTADELLA

2016/2017 Serie B Cittadella vs Verona 5-1