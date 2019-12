Cittadella-Entella: pareggio questo sconosciuto. Negli ultimi 15 minuti i liguri...

© foto di Alberto Forestieri

Casa o fuori, c'è da dire che il Cittadella quest'anno ha un rendimento che non è molto costante: 15 punti fatti tra le mura amiche e 14 lontano da casa. La Virtus Entella sta provando a trovare una quadratura: ha perso solo una delle ultime cinque partite giocate, vincendone tre e pareggiandone una.

La Virtus Entella può vantare una buona tradizione contro il Cittadella. Tra le partite giocate in Veneto e quelle in Liguria, ha vinto 4 volte su 6, perdendone due. Prendendo in considerazione solo le gare giocate al Tombolato i numeri si dimezzano perfettamente: una vittoria dei padroni di casa, due dei biancocelesti. Il pareggio ancora non è mai uscito in senso assoluto.

Cittadella e Virtus Entella hanno la caratteristica di chiudere spesso le proprie gare senza prendere gol. Ciò è accaduto rispettivamente, 7 e 8 volte. Meglio dell'Entella ha fatto solo la corazzata Benevento con 12 partite con la porta inviolata. I liguri hanno anche un'altra peculirità sono riusciti a realizzare 7 dei propri 15 gol segnati (praticamente la metà) nell'ultimo quarto d'ora dei match giocati.

TUTTI I PRECEDENTI A CITTADELLA

1 vittoria Cittadella

0 pareggi

2 vittorie Virtus Entella

2 gol fatti Cittadella

3 gol fatti Virtus Entella

LA PRIMA SFIDA A CITTADELLA

2014/2015 Serie B Cittadella vs Virtus Entella 0-1

L'ULTIMA SFIDA A CITTADELLA

2017/2018 Serie B Cittadella vs Virtus Entella 0-1