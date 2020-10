Cittadella gioca in casa col Brescia...ma non è una buona notizia per i veneti

vedi letture

Il Cittadella gioca in casa col Brescia. Ma questa, almeno stando alla tradizione, non è una grande notizia per i veneti. Il perché è presto spiegato. In casa propria, il Cittadella ha ospitato le 'rondinelle' dieci volte, e solo in una circostanza è riuscito a vincere (contro le quattro volte degli avversari). E' accaduto nel primo scontro diretto, il 13 dicembre 2008 (2-0 con gol di Meggiorini e Carteri).

Dopo di allora il Brescia ha infilato una serie di nove risultati utili consecutivi (5 pareggi e 4 vittorie) all'interno dei quali troviamo anche il successo per 1-0 nell'andata delle semifinali dei play off stagione 2008/09.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL CITTADELLA

1 vittoria Cittadella

5 pareggi

4 vittorie Brescia

9 gol fatti Cittadella

14 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2008/2009 Serie B Cittadella vs Brescia 2-0

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2018/2019 Serie B Cittadella vs Brescia 2-2