Cittadella-Pescara, è iniziato tutto alla 5^ di B

Altro incrocio fra due club che qualche mese fa hanno disputato i play-off per salire in Serie A trovando però sulla loro strada l’Hellas Verona.

Cittadella e Pescara, difatti, sono state eliminate dagli scaligeri. I granata all’ultimo atto, quando il sogno era a portata di mano. I biancazzurri nella semifinale, dopo essere usciti indenni dal Bentegodi.

I numeri dei precedenti, 7 e tutti in cadetteria, sorridono ai padroni di casa che vantano il doppio di vittorie, 4-2, e sono in vantaggio pure nelle marcature, 14-9. Curiosamente la storia di questa sfida comincia proprio in occasione di una quinta giornata. Era il campionato 2000-2001 e il match si chiuse col punteggio di 1-1. Sturba per i padroni di casa, Giampaolo per gli ospiti.

Dando uno sguardo ai testa a testa complessivi, quindi anche a quelli con gli abruzzesi come squadra di casa, ci troviamo di fronte a ben 7 risultati utili consecutivi per i veneti: 5 vittorie, di cui 3 in casa, cui dobbiamo sommare 2 segni X. E nelle ultime due stagioni il Citta ha raccolto tutti e 12 i punti in palio nella regular season.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B)

7 incontri disputati

4 vittorie Cittadella

1 pareggio

2 vittorie Pescara

14 gol fatti Cittadella

9 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Pescara 1-1, 5° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Pescara 4-1, 28° giornata 2018/2019