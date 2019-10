Col Verona la vittoria record del Cagliari. Quanti rigori contro i gialloblu!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una falsa partenza quella del Cagliari in questa stagione, con i sardi che sono riusciti a perdere le prime due partite giocate. Ma dalla terza giornata in poi la formazione allenata da Maran ha cambiato radicalmente marcia ottenendo tre vittorie di fila, compresa l'ultima sul campo del Napoli. Il Verona ha messo in cascina cinque punti nelle prime cinque partite con una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

17 vittorie su 28 partite giocate tra Serie A e B. Il Cagliari vuol continuare ad avere questo ruolino di marcia favorevole nei confronti interni con il Verona. Per contro i veneti possono vantare solamente 5 affermazioni, l'ultima di queste il 1 marzo 2015 (1-2 con gol di Toni, Juanito Gomez e Conti ad accorciare le distanze nel finale). La vittoria con il maggior numero di gol spetta ai rossoblu che si sono imposti per 6-0 il 18 gennaio 1953. Una vittoria record per gli isolani eguagliata nell'aprile del 2016 (sempre 6-0 stavolta però inflitto al Brescia).

Povertà di marcatori diversi per il Verona che è andato a segno fin qui con soli due giocatori ed è ultimo (insieme al Milan e all'Udinese) in questa graduatoria. Sempre la compagine scaligera, al pari di Genoa e Spal, è quella che ha avuto fischiato contro il maggior numero di rigori: tre (in pratica un rigore contro ogni due partite di media).

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

17 vittorie Cagliari

6 pareggi

5 vittorie Verona

48 gol fatti Cagliari

24 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Verona 0-2

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2017/2018 Serie A Cagliari vs Verona 2-1