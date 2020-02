Come il 28 febbraio 2009, il bolognese Mihajlovic sfida la Lazio

Quello che emerge dagli scontri diretti fra Simone Inzaghi, Lazio, e Sinisa Mihajlovic, Bologna, è un bilancio in perfetto equilibrio. In campionato rintracciamo, infatti, 5 incroci con un successo per parte e tre segni X. Non solo. Anche i gol fatti e subiti dalle squadre guidate dai due tecnici si equivalgono, 11-11.

Dagli Inzaghi-Mihajlovic, inoltre, scopriamo che: viaggiano a un ritmo di quasi 5 gol per match, 14 in 3 testa a testa; chi ha raccolto punti lo ha fatto marcando sempre una tripletta (3-1 sul Torino per Inzaghi nel 2016-2017; 3-1 per Mihajlovic sulla Lazio nel 2017-2018; 3-3 in Lazio-Bologna della scorsa Serie A).

Il tecnico italiano è imbattuto nelle sfide col Bologna, 3 vittorie più 4 segni X. Le ultime due però sono terminate in parità. Quello serbo è in svantaggio negli scontri diretti con la Lazio, 3 successi, 5 pareggi, 8 battute d’arresto. Tuttavia è in serie OK da 3 precedenti.

Curiosamente la prima volta di una sfida fra Mihajlovic e la Lazio avvenne nel mese di febbraio, il 28 del 2009, in occasione di una 26esima giornata di Serie A, per ultimo, proprio all’Olimpico in un Lazio-Bologna.

Terminiamo ricordando che Mihajlovic è un ex biancoceleste, seppur nel ruolo di giocatore. Con la casacca degli Aquilotti vanta 6 stagioni, dal 1998-1999 al 2003-2004, 126 presenze in campionato e 20 marcature. Senza tralasciare che era in campo nell’ultimo campionato vinto dalla Lazio, guarda caso in rimonta sulla Vecchia Signora…

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

3 pareggi

1 vittoria Mihajlovic

11 gol fatti squadre di Inzaghi

11 gol fatti squadre di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

4 pareggi

0 vittorie Bologna

13 gol fatti squadre di Inzaghi

8 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E LA LAZIO IN CAMPIONATO

3 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

8 vittorie Lazio

19 gol fatti squadre di Mihajlovic

28 gol fatti Lazio