Con l'Atalanta 23 volte Juventus

Nelle ultime due stagioni c’è sempre scappato il segno X al termine degli Juventus-Atalanta di campionato.

Risultati che hanno interrotto una striscia di 8 successi di fila per la Vecchia Signora, dal 2009-2010 al 2017-2018.

Comunque i piemontesi fanno punti in campionato quando ospitano gli orobici dai tempi di Baggio e Schillaci. Gli eroi delle notte magiche italiane.

Ma come per quei Mondiali, in cui fu l’Argentina a darci il più grande dei dispiaceri a una gradino dalla finalissima, anche l’ultimo KO juventino fra le mura di casa fu firmato da un calciatore di quella Albiceleste, Claudio Paul Caniggia. Sua, infatti, la rete del definitivo 0-1 all’ottava giornata 1989-1990.

Successivamente ecco 18 successi juventini e 5 pareggi, con 47 gol marcati dai padroni di casa a fronte di solo 15 incassati.

I ragazzi di mister Pirlo arriveranno a questo appuntamento con 23 punti in classifica (6V – 5X – 0P), 13 dei quali raccolti allo Stadium. Nessun’altra compagine ha fatto così bene fra le mura di casa nella Serie A 2020-2021.

Gli ospiti scenderanno in campo forti di 17 punti (5V – 2X – 3P), 10 dei quali fatti lontano da Bergamo. Nella classifica stilata con i risultati ottenuti solamente in trasferta la Dea è settima, al pari di Roma e, guarda caso, Juventus.

Nell’ultimo turno di campionato hanno entrambe vinto. I bianconeri contro il Genoa (e per la prima volta in questo torneo hanno centrato 2 successi di fila). I nerazzurri contro la Fiorentina (vendicando così il KO interno subito dall’Hellas Verona).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

58 incontri disputati

38 vittorie Juventus

16 pareggi

4 vittorie Atalanta

116 gol fatti Juventus

39 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 5-0, 17° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 2-2, 32° giornata 2019/2020