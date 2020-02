vedi letture

Con Ranieri in panchina e Iachini in campo la Fiorentina…

Col romano in panchina la Fiorentina ha vinto un campionato di Serie B e conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa di Lega. Con l’ascolano in panchina la Sampdoria ha centrato una promozione dalla cadetteria alla Serie A.

Sampdoria-Fiorentina, strani i casi del destino, metterà di fronte due ex. Non solo. Perché nella viola annata 1993-1994 Claudio Ranieri sedeva in panchina, mentre Giuseppe Iachini battagliava in mezzo al campo.

Fra i due, ovviamente come mister, ci sono 3 scontri diretti in campionato, dai quali emerge un bilancio in perfetto equilibrio. Un successo per parte, la prima volta per Iachini, nell’ultima occasione per Ranieri, un pareggio, 4 gol marcati e subiti.

Positivi, invece, i rendiconti che emergono dagli Iachini-Sampdoria (un solo KO, ma la passata stagione guidando l’Empoli) e dai Ranieri-Fiorentina (in serie OK da 7 match, 5 successi più 2 pareggi).

Visto che l’abbiamo anticipato in apertura, ecco i curricula dei due allenatori con le loro ex squadre che saranno avversarie per la 24esima giornata di Serie A 2019-2020.

Ranieri: 140 caps fra A e B con 56 vittorie, 50 pareggi, 34 sconfitte.

Iachini: 31 panchine in B con 15 successi, 10 segni X, 6 battute d’arresto (play-off inclusi).

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IACHINI IN CAMPIONATO

1 vittoria Ranieri

1 pareggio

1 vittoria Iachini

4 gol fatti squadre di Ranieri

4 gol fatti squadre di Iachini

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

7 vittorie Ranieri

4 pareggi

3 vittorie Fiorentina

23 gol fatti squadre di Ranieri

19 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

3 vittorie Iachini

4 pareggi

1 vittoria Sampdoria

11 gol fatti squadre di Iachini

10 gol fatti Sampdoria