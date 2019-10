Conte cerca la vittoria numero 150 nel derby di Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà per entrambi la prima volta nel derby di Milano. Sarà per entrambi la prima volta da avversari in campionato.

Perché mai prima di sabato sera Marco Giampaolo, Milan, e Antonio Conte, Inter, sono stati faccia a faccia. Non solo in Serie A. Neppure in cadetteria o in C.

E così non resta che dare uno sguardo ai precedenti fra i due mister e le squadre che sfideranno fra poco più di ventiquattro ore.

Negativo il rendiconto degli incroci fra Giampaolo e l’Inter. Sul tecnico del Milan pesano ben 11 KO, gli ultimi 4 senza soluzione di continuità dal 2017-2018 in poi. Gli unici match a punti sono datati 2016-2017, con la Sampdoria, e 2006-2007, col Cagliari.

Non può che essere positivo il bilancio delle sfide di Conte al Milan. Anche perché il ciclo vincente della Juventus è iniziato proprio con l’allenatore pugliese in panchina e i rossoneri come avversari nella corsa scudetto. Su 7 incroci (ce n’è anche 1 con l’Atalanta 2009-2010) per 6 volte ha fatto punti, esibendo pure un poker di vittorie.

A proposito di successi…

Sono 149 quelli di Conte nei campionati professionistici italiani.

Analizzando tutta la sua carriera, infatti, ne individuiamo 60 in cadetteria fra Arezzo 2006-2007, Bari 2007-2008 e 2008-2009, Siena 2010-2011, e 89 in Serie A fra Atalanta 2009-2010, Juventus dal 2011 al 2014, Inter 2019-2020.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E L’INTER IN CAMPIONATO

2 vittorie Giampaolo

1 pareggio

11 vittorie Inter

11 gol fatti squadre di Giampaolo

26 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL MILAN IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

2 pareggi

1 vittoria Milan

10 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti Milan