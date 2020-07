Conte e Nicola ricordate Livorno-Juventus?

vedi letture

Mister Antonio Conte solo una volta nella sua carriera non ha fatto punti sfidando il Genoa. Correva la stagione 2006-2007 e il futuro tre volte campione d’Italia con la Juventus sedeva sulla panchina dell’Arezzo in cadetteria.

Nel massimo torneo italiano gli incroci col Grifone sono 7 e hanno prodotto 4 successi e 3 segni X.

Tutto il contrario per Davide Nicola.

L’Inter l’ha sfidata in 5 occasioni ma solo nel girone di ritorno 2016-2017, col Crotone, ha ottenuto un risultato positivo, vittoria per 2-1.

Per il resto solo battute d’arresto. Anche perché non è più riuscito a marcare gol con i suoi schemi.

Quante volte i due coach si sono affrontati in campionato? Soltanto una: 2013-2014, Livorno-Juventus 0-2. Poi Conte avrebbe fatto il CT degli azzurri prima di volare al Chelsea per il biennio inglese.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E CONTE IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

0 pareggi

1 vittoria Conte

0 gol fatti squadra di Nicola

2 gol fatti squadra di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E L’INTER IN CAMPIONATO

1 vittoria Nicola

0 pareggi

4 vittorie Inter

2 gol fatti squadra di Nicola

9 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL GENOA IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

3 pareggi

1 vittoria Genoa

13 gol fatti squadra di Conte

7 gol fatti Genoa