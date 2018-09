Contro il Sassuolo tripletta di Dybala, tripletta di Higuain e... stavolta?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno scontro al vertice difficile da pronosticare.

Perché se non è strano vedere la Juventus, almeno quella degli ultimi sette anni, lassù davanti a tutti gli altri, fa un certo effetto scorgere il Sassuolo alle sue spalle, almeno per i non addetti ai lavori… giacché sono diversi i numeri che certificano la bontà del lavoro neroverde in quest’avvio di stagione.

La squadra di Roberto De Zerbi è quella col miglior attacco, 8 centri, uno in più della Vecchia Signora. Come i bianconeri ha saputo mandare in rete ben 5 differenti giocatori. Anche se Massimiliano Allegri un gol l’ha pescato pure con un panchinaro, cosa che al suo collega (e prossimo avversario) invece non è riuscita.

A Torino non sembra esserci storia fra le due squadre. Cinque incroci, altrettanti successi per i padroni di casa, che hanno ben 16 marcature all’attivo contro 1 soltanto al passivo.

Non solo.

Considerando anche quelli del Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Juventus raccoglie trionfi contro il Sassuolo da 5 match senza soluzione di continuità. Una serie che ha preso il via alla 29esima giornata del 2015-2016, 1-0 firmato da Dybala, e arrivata al roboante 7-0 dell’anno scorso al 23esimo turno: Alex Sandro, doppietta di Khedira, gol di Pjanic e, infine, tripletta di Higuain.

Chiudiamo segnalando un paio di numeri.

Gli emiliani hanno subito in Serie A 296 reti, 134 fra le mura amiche e 162 in trasferta.

Dodici punti alla quarta giornata è prestazione che i campioni d’Italia in carica hanno centrato già in 5 occasioni nella loro storia di Serie A, la più recente proprio la passata stagione quando arrivò un 3-1 in casa dei neroverdi (tripletta di Dybala e centro di Politano).

Il record del Sassuolo dopo quattro turni è invece di 8 punti, 2 successi più 2 pareggi nel 2015-2016. Berardi e compagni avranno quindi la possibilità di bissare questa prestazione oppure migliorarla. Ma servirà sfatare un tabù: fare punti allo Stadium bianconero.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

5 incontri disputati

5 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Juventus

1 gol fatto Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 4-0, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sassuolo 7-0, 23° giornata 2017/2018