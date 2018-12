Cosa accomuna Napoli-Cittadella e Cagliari-ChievoVerona?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ChievoVerona va in casa del suo più longevo allenatore in Serie A.

Rolando Maran ha guidato i gialloblù per 142 gare di massimo campionato. Il suo bilancio racconta di 41 vittorie, 40 segni X, 61 sconfitte, con 140 gol fatti e 192 subiti.

Sulla sua panchina oggi siede l’ex CT Giampiero Ventura. I due, con l’attuale mister Cagliari nelle vesti di padrone di casa, sono stati avversari già per 8 volte. 4 in cadetteria, da cui emerge un bilancio che vede in leggero vantaggio Ventura. 4 in Serie A, con un rendiconto in equilibrio.

Soprattutto da questi 8 incroci non emergono scorpacciate di gol. Anzi, con 7 la media è inferiore alla singola rete per match.

Dando uno sguardo anche alle statistiche a campi invertiti ci ritroviamo il mister originario di Genova in vantaggio su quello nato a Trento per numero di successi, 6-3, e marcature, 17-12, mentre i pareggi ammontano a 5. Tuttavia gli ultimi 4 incroci, quelli con Maran vestito con la tuta dei clivensi, strizzano l’occhio all’attuale mister del Cagliari: 2 trionfi, 1 pari, 1 KO.

Curiosità finale. Nella stagione 2004-2005 i due furono avversari in quella che è tornata a chiamarsi Serie C. La partita era Napoli-Cittadella è terminò col punteggio di 3-3.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E VENTURA IN CAMPIONATO

3 vittorie Maran

5 pareggi

6 vittorie Ventura

12 gol fatti squadre di Maran

17 gol fatti squadre di Ventura