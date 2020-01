CR7 e la Juventus per fare 9 contro la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando ha aperto i battenti lo Stadium, 2011-2012, la Juventus in campionato ha sempre e solo vinto contro la Fiorentina.

Una striscia fatta di 8 successi: 6 con un solo gol di scarto, 2 con una doppietta di vantaggio.

Ma la serie di risultati utili per i bianconeri è ancora più lunga. Da 11 Juventus-Fiorentina i padroni di casa smuovono la classifica al termine del match.

E così per rintracciare un segno 2 in schedina dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2007-2008, quando fu 2-3.

Dando uno sguardo alla storia dell’incontro scopriamo che questo lungo periodo di dominio sabaudo non è una novità. Sono già 4, infatti, le serie da 11 o più gare OK. Ma più di 8 vittorie in fila è evento accaduto soltanto in 2 occasioni: fra il 1941-1942 e il 1954-1955, quando i successi senza soluzione di continuità furono 9 (più un pareggio e un’altra vittoria per un totale di 11 risultati positivi); fra il 1988-1989 e il 2005-2006, quando i successi per i padroni di casa furono 10 (anticipati da un segno X e seguiti da altre 4 gare a punti per un dato complessivo di 15 turni proficui).

I bianconeri sono reduci dal KO di Napoli. Dopo l’unica altra sconfitta nella Serie A 2019-2020 Ronaldo e compagni piazzarono uno scatto da 15 punti in 5 giornate. In casa con 28 punti (9V – 1X – 0P) hanno fatto meglio di tutti e attacco e difesa sono contemporaneamente sul gradino più basso del podio.

I viola lo scorso weekend hanno fatto 0-0 (con Dragowski a sventare un rigore) col Genoa e sono in serie positiva da 4 turni. Lontano dal Franchi hanno raccolto 12 punti (3V – 3X – 4P) ma presentano un saldo negativo nel confronto fra gol fatti e gol subiti.

Ricordiamo che la Vecchia Signora è a quota 1.599 vittorie nella Serie A con la formula del girone unico. Quelle in casa hanno raggiunto quota 1.004, quelle in esterna 595.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

80 incontri disputati

54 vittorie Juventus

20 pareggi

6 vittorie Fiorentina

169 gol fatti Juventus

67 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Fiorentina 2-2, 34° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Fiorentina 2-1, 33° giornata 2018/2019