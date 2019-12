© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Imbattuto in casa. ll Chievo Verona fino a questo momento ha giocato sei partite al Bentegodi e non ha mai perso, ottenendo tre successi e tre pareggi. Una sola affermazione in sette gare in trasferta per la Cremonese, che è in serie positiva da tre partite (un pari e due affermazioni).

Ci sono due precedenti e risalgono agli anni Novanta a Verona tra Chievo e Cremonese ed in entrambi i casi i gialloblu si sono imposti sui grigiorossi. Lombardi ancora a secco di reti realizzate sul campo dei clivensi. Allargando lo sguardo alle partite giocate anche a Cremona, possiamo dire che i lombardi non si sono mai imposti sul Chievo, arrivando a pareggiare in una circostanza e perdendo nell'altro caso. Resta il dato che la Cremonese non ha mai segnato un gol ai mussi volanti.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

2 vittorie Chievo Verona

0 pareggi

0 vittorie Cremonese

3 gol fatti Chievo Verona

0 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1996/1997 Serie B Chievo Verona vs Cremonese 1-0



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

1998/1999 Serie B Chievo Verona vs Cremonese 2-0