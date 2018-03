Cremonese-Cittadella, prima in B con un tabù

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di sabato sarà la prima volta in cadetteria. Ovviamente con i grigiorossi squadra di casa.

Tutti gli scontri diretti, difatti, sono andati in scena in Serie C. Un totale di 5 sfide, con gli ospiti sempre a punti. Perché dopo i primi tre segni X di fila, dal 1999 al 2007, ecco che il Cittadella ha saputo imporsi nel play-off 2007-2008 e in regular season 2015-2016.

Se a tutto questo ci aggiungiamo che quella veneta è la squadra con più vittorie esterne nell’attuale Serie B.

La Cremonese non conquista i tre punti tutti assieme dal 22esimo turno. In casa, poi, sono arrivati i KO contro Pro Vercelli e Bari e il 2-2 col Frosinone (dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0).

Il Cittadella è in serie OK da 4 giornate: 3 vittorie e 1 pareggio (1-1 contro la capolista Empoli), con un solo gol incassato.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE C)

5 incontri disputati

0 vittorie Cremonese

3 pareggi

2 vittorie Cittadella

2 gol fatti Cremonese

5 gol fatti Cittadella