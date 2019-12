Il Crotone ha perso tre delle ultime quattro partite giocate, ma nonostante questo periodo non propriamente felice si mantiene nella zona alta della classifica. Migliore invece il momento del Cittadella che non perde da cinque partite (2 vittorie e 3 pareggi conquistati in questo frangente).

Il Cittadella ha ottenuto una sola affermazione sul campo del Crotone: il 7 ottobre 2001 i veneti si sono imposti per 2-1. Ma è il pareggio il risultato più ricorrente in Calabria tra queste due formazioni, visto che si è verificato per cinque volte su nove gare disputate (più del 50% dei casi).

Il Cittadella cerca un altro clean sheet (partita chiusa senza subire reti) per cercare di raggiungere in testa a questa particolare graduatoria il Benevento. I sanniti sono a quota 8, mentre i granata seguono a 7.

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE

3 vittorie Crotone

5 pareggi

1 vittoria Cittadella

15 gol fatti Crotone

10 gol fatti Cittadella

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2000/2001 Serie B Crotone vs Cittadella 2-2



L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2018/2019 Serie B Crotone vs Cittadella 0-0