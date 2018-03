Crotone e quell’accelerata (per media punti) a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In occasione delle prime tre sfide di campionato i calabresi non sono riusciti a marcare gol.

Negli ultimi quattro incroci, al contrario, hanno sempre trovato il modo di esultare.

E così il Crotone nelle trasferte sul campo del Torino è passato da una media di 0,33 punti/match se consideriamo il periodo dal 2000-2001 al 2005-2006, agli 1,25/match dal 2009-2010 in poi.

Precedenti in Serie A?

Uno soltanto, quello della passata stagione, quando nella ripresa segnarono prima Belotti (su calcio di rigore) e poi Simy per l’1-1 finale.

Entrambe le squadre sono reduci da una doppia sconfitta.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

3 vittorie Torino

3 pareggi

1 vittoria Crotone

7 gol fatti Torino

5 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Crotone 1-1, 32° giornata 2016/2017