Crotone in cerca del primo centro contro la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mai un gol marcato in 5 scontri diretti di campionato fra Serie A e cadetteria.

Quello valido per il turno infrasettimanale sarà, difatti, il sesto incrocio fra Crotone e Juventus.

Ad oggi è un percorso netto per la Vecchia Signora, sempre vincente sia in casa (3 su 3) che fuori (2 su 2).

Non solo. I calabresi non sono mai riusciti a bucare la retroguardia avversaria.

Se a questo ci aggiungiamo che allo Scida si sfideranno il miglior attacco contro il sedicesimo della Serie A; la miglior difesa contro la terz’ultima del massimo torneo.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

0 vittorie Crotone

0 pareggi

2 vittorie Juventus

0 gol fatti Crotone

5 gol fatti Juventus

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Juventus 0-2, 18° giornata 2016/2017