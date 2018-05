Crotone-Lazio, un anno dopo così simile, così diversa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La passata stagione i gol di Nalini (doppietta) e Falcinelli valsero il sorpasso ai danni dell’Empoli e una salvezza fino a qualche mese prima neppure pronosticata da gran parte degli addetti ai lavori.

Stavolta però sono entrambe le squadre a caccia di punti.

I padroni di casa perché ancora invischiati nella corsa salvezza. La Lazio perché dopo il pareggio interno con l’Atalanta non può permettersi di lasciare altri punti per strada, il rischio è di perdere il pass per la prossima Champions League.

A differenza della stagione scorsa il Crotone si presenta all'appuntamento, l’ultimo fra le mura amiche dello Scida, con un punto di vantaggio sulla terz’ultima, ma la conclusione di questo torneo sarà sul prato del San Paolo di Napoli.

Insomma, due montagne da scalare per un’altra stagione in Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Crotone

0 pareggi

0 vittorie Lazio

3 gol fatti Crotone

1 gol fatto Lazio

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Lazio 3-1, 38° giornata 2016/2017