Crotone, per una statistica ha gli stessi punti del Napoli

© foto di Federico Gaetano

Tutto esattamente come un anno fa.

Per giocare un altro campionato di Serie A al Crotone non sarà sufficiente conquistare i tre punti nell’ultimo impegno della stagione, ma dovrà sperare che dai campi di Cagliari, Ferrara, Udine e Verona arrivino buone notizie.

A Napoli i calabresi mai hanno segnato nei tre precedenti di campionato, 2 in cadetteria e 1 in Serie A.

E così, al massimo, c’è scappato il segno X: 0-0 alla 12esima giornata del 2001-2002. Ed era quello il primo testa a testa fra i due club nei tornei con punti in palio.

I pronostici sono tutti per la squadra di casa. Tuttavia negli ultimi 4 turni azzurri e rossoblù hanno raccolto gli stessi punti, 7, grazie a 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 KO. Mentre se prendiamo in considerazione i risultati dalla 33esima giornata in poi, i campani sono sì davanti, ma solo di 2 lunghezze.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Napoli

1 pareggio

0 vittorie Crotone

4 gol fatti Napoli

0 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Crotone 3-0, 28° giornata 2016/2017