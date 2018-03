Crotone, Spal e quel destino che passa dal Vigorito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il match d’andata al Mazza terminò col punteggio di 1-1 e Paloschi (al 39’ del primo tempo) e Simy (al 14’ della ripresa) in gol.

Allora le due compagini avevano gli stessi punti in classifica.

Oggi, al contrario, guidano i calabresi 21 a 17.

I rossoblù dopo 4 risultati utili di fila (1 vittoria più 3 pari consecutivi) sono andati KO nell’ultima giornata. Proprio in occasione di uno scontro diretto per la salvezza. Quello in casa del Benevento.

E proprio al Vigorito è arrivata l’ultima vittoria della Spal avanti di intraprendere una dieta lunga 8 turni.

Poco probabile assistere a una scorpacciata di gol. Perché il Crotone in casa ne ha fatti 9, peggio solo il Sassuolo con 5. La Spal lontano da casa ne ha marcati 8, meglio solo del Benevento con 5.

Inoltre, quella di Semplici è la squadra che ha mandato a rete il minor numero di giocatori fra le venti di A, solo 8. Quello di Zenga, al contrario, è rimasto l’unico club che non ha ancora segnato con dei calciatori subentrati a match in corso.