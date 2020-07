D'Aversa senza gioie contro Mihajlovic e Bologna. Sinisa ok col Parma

Per la prima volta Roberto D'Aversa gioca in casa contro Sinisa Mihajlovic, almeno in veste di allenatore. I due tecnici si sono già incrociati due volte, ma sempre con il serbo che era tra le mura amiche. E l'attuale guida del Parma cerca la prima vittoria contro l'ex calciatore di Roma, Lazio, Inter e Sampdoria. Lo score recita una vittoria di Mihajlovic e anche netta (4-1 per il Bologna contro il Parma, 36esima giornata dello scorso campionato) e un pari all'andata in questa stagione.

D'Aversa non solo cerca la prima vittoria contro Mihajlovic, ma anche la prima contro il Bologna. In cinque circostanze non è mai uscito dal campo con i tre punti in tasca. Al massimo ha conseguito un pareggio in due occasioni.

Buona la tradizione di Mihajlovic con il Parma. In dieci partite giocate, ha perso una sola volta il 4 maggio 2014, Parma-Sampdoria 2-0.

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie D'Aversa

1 pareggio

1 vittoria Mihajlovic

3 gol fatti squadre D'Aversa

6 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS BOLOGNA

0 vittorie D'Aversa

2 pareggi

3 vittorie Bologna

4 gol fatti squadre D'Aversa

9 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS PARMA

5 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

1 vittoria Parma

20 gol fatti squadre Mihajlovic

9 gol fatti Parma