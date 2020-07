Da Baloncieri a Belotti il Torino ha fatto 99 col Genoa

vedi letture

Il primo gol lo mise a segno la “mezzala goleador di limpidissimo stile” (copyright Gianni Brera) Adolfo Baloncieri. L’ultima rete porta la firma, su calcio di rigore nel recupero del primo tempo, di Andrea Belotti.

Nel mezzo i Torino-Genoa di Serie A riservano altri 97 gol per i padroni di casa, cifra che porta il totale a quota 99.

Insomma, la prima rete in favore dei piemontesi sarà la 100esima per il Torino dal 1929-1930.

Non solo.

Restando fra i grandi numeri e buttando unno sguardo alla classifica perpetua di Serie A con la formula del girone unico, per intenderci dalla stagione 1929-1930 in poi, il Genoa ha raggiunto quota 699 sconfitte (210 fra le mura di casa, 489 in trasferta).

Il bilancio dei 53 precedenti in campionato sorride ai locali: 31-6 in fatto di vittorie (con 16 pari), 111-58 sul fronte segnature. Il Torino fra l’altro ha in corso una serie OK fatta di 4 vittorie e 3 pareggi.

Il più recente segno 2 in schedina, infatti, è del 2008-2009, 2-3 alla 37esima giornata.

Dando uno sguardo alla classifica vediamo che i due club sono distanziati di soli 4 punti, Torino a 34 e Genoa 30. Né Longo, né Nicola possono permettersi passi falsi. Anche perché la ripartenza è stata piuttosto complicata, con i granata che hanno racimolato soltanto 6 punti, mentre i rossoblù si sono fermati a quota 5.

E il Lecce, dopo il risultato del match contro la Fiorentina di ieri sera, sarà spettatore molto interessato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

31 vittorie Torino

16 pareggi

6 vittorie Genoa

111 gol fatti Torino

58 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 1-1, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 2-1, 14° giornata 2018/2019