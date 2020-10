Da compagni in rossonero, ad avversari in bianconero e azzurro

vedi letture

Su una panchina Andrea Pirlo, al terzo match come mister in Serie A dopo il successo sulla Sampdoria e il pareggio in casa della Roma. Sull’altra Gennaro Gattuso, che di caps nel massimo campionato ne conta già 87 (46 vittorie, 21 pareggi, 20 sconfitte).

Gli allenatori del prossimo Juventus-Napoli sono stati compagni di squadra per un decennio. Entrambi hanno vestito la casacca del Milan e hanno frequentato contemporaneamente Milanello fra il 2001 e il 2011.

Non solo, considerando soltanto la Nazionale maggiore, hanno vestito l’azzurro in simultanea fra il 2002 e il 2010, conquistando il Mondiale del 2006 in Germania.

Gattuso ha sfidato la Vecchia Signora già 4 volte in campionato. Il bilancio è ancora in rosso, ma… Dopo 3 sconfitte senza soluzione di continuità, fra il girone di ritorno del 2017-2018 e il torneo 2018-2019, ecco che lo scorso campionato è arrivato il primo successo. E proprio dalla panchina del Napoli.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

0 pareggi

3 vittorie Juventus

4 gol fatti squadre di Gattuso

8 gol fatti Juventus