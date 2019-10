Da Cremonese-Mantova al derby di Genova. Domani avversari al Bentegodi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo incrocio è andato in scena un quinquennio fa, in occasione di Cremonese-Mantova in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C.

Al triplice fischio finale dell’arbitro Massimi il tabellone dello stadio recitava 0-0.

Poi Ivan Juric e Marco Giampaolo si sono ritrovati in Serie A. Più esattamente sulle due sponde della città di Genova: quella rossoblù l’attuale mister dell’Hellas Verona, quella blucerchiata l’odierno tecnico del Milan.

Un totale di 3 stracittadine che hanno sempre premiato Giampaolo, con 2 successi e 1 segno X.

E così Juric è ancora alla ricerca della prima vittoria contro il collega. Mentre Giampaolo ha sempre fatto punti nei 4 incroci ricordati.

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

0 vittorie Juric

2 pareggi

2 vittorie Giampaolo

2 gol fatti squadre di Juric

5 gol fatti squadre di Giampaolo