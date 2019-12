Da Santagostino nel 1929 a Calabria, il Milan ha fatto 199 col Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo rossonero a marcare al Napoli fu Giuseppe Santagostino. Era il 20 ottobre 1929 e la sfida fu disputata al campo dell’Arenaccia in Campania. L’ultimo milanista a violare la porta azzurra è stato Davide Calabria. Il calendario segnava la data del 25 agosto 2018 e lo stadio il San Paolo di Napoli.

Nel mezzo a questi due gol il Diavolo, fra match in casa e fuori, ne ha marcati altri 197, per un totale quindi di 199 segnature al Napoli nei campionati col girone unico.

Sono soltanto 8 i club cui i rossoneri hanno marcato dal 1929-1930 in poi più di 200 reti: Fiorentina 247, Lazio 241, Roma 239, Torino 224, Bologna 221, Inter 219, Juventus 215, Sampdoria 204.

Però gli ultimi due incroci a Milano sono terminati col punteggio ad occhiali, vale a dire col pareggio per 0-0. Che fra l’altro risulta il punteggio più ricorrente al termine della sfida in A con le sue 12 presenze raccolte fino a oggi.

Soprattutto, i rossoneri non conquistano l’intera posta in palio dal 2-0 del 2014-2015, Menez nel primo e Bonaventura nel secondo tempo.

Quindi ecco un paio di segni 2 in schedina e il già citato doppio pari a reti inviolate.

Prima della sosta la squadra di Pioli ha rimediato 2 KO consecutivi. In questa stagione già una volta ha fatto tris, fra la quarta e la sesta giornata, quando arrivarono le sconfitte per mano di Inter, Torino, Fiorentina.

Il Napoli viene dal pareggio incolore col Genoa. Soprattutto non vince dall’ottava giornata quando fece 2-0 con l’Hellas Verona, successivamente ecco 3 segni X e la sconfitta nell’Olimpico giallorosso.

Chiudiamo segnalando che entrambi i club sono in territorio negativo per quanto riguarda il passaggio dal primo al secondo tempo. I lombardi vantano un -2, da 15 a 13 punti, i partenopei un -1, da 20 a 19.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

71 incontri disputati

32 vittorie Milan

25 pareggi

14 vittorie Napoli

117 gol fatti Milan

71 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 2-2, 20° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 0-0, 21° giornata 2018/2019