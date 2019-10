Da Spivach a Immobile: Lazio a quota 99 contro il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo a marcare fu Spivach, autore in quel 3-0 di una doppietta. L’ultimo a segnare è stato Immobile, artefice in quel 4-1 di una doppietta. Nel mezzo contiamo altre 97 reti firmate dai giocatori in biancoceleste. Così fra le mura di casa gli Aquilotti contano 99 centri, fra Serie A e cadetteria, al Genoa. Ancora uno e sarà cifra tonda.

Un traguardo non da poco nel 50esimo Lazio-Genoa di massimo campionato.

Soprattutto, un obiettivo fattibile per chi da 16 giornate senza soluzione di continuità gonfia la rete avversaria quando scende sul prato dell’Olimpico. Una serie che ha preso avvio in occasione di Lazio-Spal 4-1 del 4 novembre 2018.

Il Grifone arriva a Roma dopo il pareggio ad occhiali, per 0-0, contro il Bologna. A inizio stagione, lo scorso agosto, fece 3-3 con i giallorossi. Poi però c’è stato il pesante KO a Cagliari. E così l’ultimo successo resta quello del 28 gennaio 2019, 3-1 sul campo dell’Empoli.

Tonando ai precedenti… dal 2009-2010 quello fra laziali e liguri è confronto aperto: 5 affermazioni per parte. E nessun segno X. Perché il pareggio più vicino nel tempo è l’1-1 nel 2008-2009, mentre quello a reti inviolate risale addirittura al 1989-1990.

Il bilancio tale sorride ai padroni di casa, avanti per vittorie, 29-8, e gol marcati, 99-45.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

57 incontri disputati

29 vittorie Lazio

20 pareggi

8 vittorie Genoa

99 gol fatti Lazio

45 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 3-0, 19° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 4-1, 5° giornata 2018/2019