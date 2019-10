Da tre stagioni un solo risultato tra Bologna e Lazio. I rossoblu...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande avvio in campionato del Bologna, con sette punti nelle prime tre partite. Ma nelle ultime tre giornate i rossoblu hanno segnato il passo con un pareggio e due sconfitte. La Lazio viaggia con tre vittorie, un pari e due sconfitte e quindi si presenta con due punti di vantaggio sugli emiliani a questo appuntamento.

Nelle ultime tre partite disputate a Bologna è uscito un solo punteggio: la vittoria della Lazio. I rossoblu non battono da tempo i biancocelesti in casa: ultima affermazione il 23 gennaio 2011 per 3-1. Nonostante questi numeri recenti non molto positivi, i precedenti parlano comunque a favore dei felsinei con 37 vittorie a 15.

Bene sta andando la retroguardia della Lazio che ha chiuso con la porta imbattuta tre match su sei, meglio ha fatto solo l'Inter con 4. Il Bologna si è ritrovato a guadagnare diversi punti nella ripresa. La squadra di Mihajlovic ha un differenziale di +4 nei secondi 45 minuti. Per contro la Lazio è una delle peggiori in questo senso con -2.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

37 vittorie Bologna

17 pareggi

15 vittorie Lazio

114 gol fatti Bologna

66 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Lazio 3-2

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Lazio 0-2