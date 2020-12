Dal 1980 Inter-Bologna non finisce…

Sul calendario è segnata la data del 3 febbraio 1980. Per la 19esima giornata di Serie A 1979-1980 è in programma Inter-Bologna. Al triplice fischio finale del signor Lattanzi di Roma sul maxischermo del Meazza campeggia il punteggio di 0-0. Sabato prossimo saranno trascorsi 40 anni, 10 mesi e 3 giorni da quell’evento. Un lasso di tempo in cui il pareggio ad occhiali non ha più fatto la sua comparsa nel capoluogo lombardo.

Non solo.

Puntando i riflettori anche sui Bologna-Inter l’ultimo 0-0 è quello del primo turno 2010-2011 al Dall’Ara. Successivamente ecco 17 scontri diretti in Serie A in cui almeno una delle due compagini ha trovato la via del gol.

Nelle ultime due annate questa sfida ha visto ‘saltare’ il fattore campo, con i nerazzurri corsari a Bologna e i rossoblù conquistatori a Milano. Così per rintracciare un segno 1 al termine degli Inter-Bologna dobbiamo andare alla stagione 2017-2018: Eder al 2’, Palacio al 25’, Karamoh al 63’.

Insomma, l’ultimo successo per la Beneamata è stato firmato da un giocatore oggi in forza al Parma.

Fra l’altro il 2-1 è anche il punteggio più ricorrente al termine dei 73 incontri disputati con le sue 12 presenze.

E nei 3 precedenti Inter-Bologna alla decima di A per 2 volte c’è scappato proprio il 2-1: nel 1940-1941 (2 gol Candiani, Sansone) e nel 1959-1960 (Campana per gli ospiti, Lindskog e Firmani per i locali). Mentre nel 1963-1964 terminò 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

73 incontri disputati

40 vittorie Inter

21 pareggi

12 vittorie Bologna

114 gol fatti Inter

68 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Bologna 2-1, 3° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Bologna 1-2, 30° giornata 2019/2020