De Zerbi, contro Gattuso la delusione e la gioia più grande

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il primo punto e l’unica vittoria esterna in Serie A.

Roberto De Zerbi ritrova Gennaro Gattuso a distanza di qualche mese. Il tecnico del Sassuolo fu l’artefice di due vere e proprie imprese col Benevento 2017-2018. In casa arrivò un rocambolesco 2-2, in trasferta addirittura un successo per 1-0 sul Milan.

E pensare che l’unico incrocio prima della scorsa stagione non era stato dei più fortunati e piacevoli da ricordare per il mister originario di Brescia. Play-off di quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C. Nella doppia finale fra Foggia e Pisa arrivarono, infatti, un pareggio casalingo e una sconfitta esterna.

Morale della storia, niente salto di categoria e nerazzurri in festa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E GATTUSO IN CAMPIONATO

1 vittoria De Zerbi

2 pareggi

1 vittoria Gattuso

6 gol fatti squadre di De Zerbi

7 gol fatti squadre di Gattuso