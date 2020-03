De Zerbi contro Lopez? E' sempre finita allo stesso modo!

vedi letture

De Zerbi e Lopez si sono affrontati due volte come allenatori. Due gare in cui la partita è sempre finita allo stesso modo, vale a dire con il Cagliari allenato dall'uruguiano vincitore per 2-1 contro il Benevento guidato dal bresciano. Era la stagione 2017/18, quella dove De Zerbi era subentrato a Baroni riuscendo a far conquistare ai sanniti i primi storici punti in A e anche le prime affermazioni.

Un bresciano contro il Brescia dunque. Roberto De Zerbi affronta le sue origini, così come già fatto una volta in precedenza, ovvero nella gara di andata di questo campionato. In quell'occasione il tecnico ha potuto festeggiare i tre punti avendo espugnato il Rigamonti con il risultato di 2-0.

Lopez contro il Sassuolo non ha mai perso...ma non ha neanche mai vinto. Due gare giocate contro gli emiliani e due pareggi da annotare a fine gara.

TUTTI I PRECEDENTI TRA DE ZERBI E LOPEZ (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie De Zerbi

0 pareggi

2 vittorie Lopez

2 gol fatti squadre De Zerbi

4 gol fatti squadre Lopez

TUTTI I PRECEDENTI TRA DE ZERBI E IL BRESCIA

1 vittoria De Zerbi

0 pareggi

0 vittorie Brescia

2 gol fatti squadre De Zerbi

0 gol fatti Brescia

TUTTI I PRECEDENTI TRA LOPEZ E IL SASSUOLO

0 vittorie Lopez

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

2 gol fatti squadre Lopez

2 gol fatti Sassuolo