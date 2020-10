De Zerbi fa 200, ma Gattuso gli ha già rovinato una festa

vedi letture

Le primissime sfide fra Gennaro Gattuso, Napoli, e Roberto De Zerbi, Sassuolo, sono andate in scena nel corso dei play-off di Serie C 2015-2016. Anzi, nel doppio scontro di finale. Ebbe la meglio il mister calabrese che col suo Pisa si impose per 4-2 in casa e fece 1-1 in trasferta contro il Foggia del tecnico lombardo.

Successivamente ecco altri 6 faccia a faccia in Serie A.

Il bilancio sorride a Gattuso che a parte un KO, Milan-Benevento 0-1, è sempre riuscito a fare punti contro il collega (5 trionfi e 2 segni X).

Positivo anche il bilancio degli incroci fra lo stesso Gattuso e il Sassuolo, con l’ex centrocampista del Milan capace di raccogliere quasi l’87% dei punti in palio (4 vittorie più 1 pareggio).

Al contrario De Zerbi cerca ancora la prima affermazione sul Napoli. Al massimo, 1-1 nel 2018-2019, ha strappato un punto ai rivali in maglia azzurra.

Ma stavolta il tecnico di Brescia potrebbe avere un motivo in più per fare risultato pieno. A parte i risvolti sulla classifica di Serie A, festeggerebbe nel migliore die modi le 200 panchine da mister professionista. A oggi ne conta 199 con uno score di 73 vittorie, 54 pareggi, 72 sconfitte per 127 match positivi. Nella sola Serie A le caps sono 122: 33 successi, 32 segni X, 57 battute d’arresto con 65 gare a punti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E DE ZERBI IN CAMPIONATO

5 vittorie Gattuso

2 pareggi

1 vittoria De Zerbi

16 gol fatti squadre di Gattuso

8 gol fatti squadre di De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

4 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

10 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

5 vittorie Napoli

2 gol fatti squadre di De Zerbi

12 gol fatti Napoli