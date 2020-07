Decidi Pisa-Ascoli e poi vinci uno scudetto, un Europeo e sei quasi iridato

La prima volta in cadetteria, annata 1992-1993, si imposero gli ospiti per 1-0. A decidere le sorti di quel match un giocatore che nel suo palmares avrebbe collezionato: l’appellativo di capocannoniere in Serie A e in cadetteria, uno scudetto tricolore, un titolo di campione d’Europa, il secondo posto in un torneo iridato.

Il suo nome? Oliver Bierhoff.

Nell’ultimo testa a testa, 2016-2017, ebbero la meglio, invece, i padroni di casa per 2-1: Lores Varela, Verna, Hallberg.

Pisa-Ascoli è match che vanta trascorsi in tutte e tre le serie professionistiche italiane.

In A i precedenti ammontano a 4 (1 successo per parte e 2 segni X). In cadetteria sono 5 (3-1 per i toscani in fatto di vittorie più 1 pari). Fra Serie C e Lega Pro ecco 6 testa a testa (4 segni 1, 1 pareggio, 1 colpo esterno).

Bilancio quindi nettamente dalla parte dei nerazzurri.

Curiosamente su 8 vittorie totali per i padroni di casa 4 sono arrivate col punteggio di 2-1 (e 2 proprio in B).

Focus sullo stato di forma.

Dalla ripresa del torneo, non consideriamo il recupero della 25esima giornata, Ascoli e Pisa vantano lo stesso bottino: 14 punti (4V – 2X – 2P). Meglio hanno fatto solo Cosenza e Crotone con 16, Venezia con 15.

CONFRONTI DIRETTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

8 vittorie Pisa

4 pareggi

3 vittorie Ascoli

19 gol fatti Pisa

11 gol fatti Ascoli

PRIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Ascoli 0-1, 27° giornata 1992/1993

ULTIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Ascoli 2-1, 6° giornata 2016/2017